Giudice sportivo, un turno di stop a Minala e

venerdì, 15 aprile 2022, 21:09

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Joseph Minala e Giorgio Tumbarello. Multata di 400 euro la società per alcuni danneggiamenti nei bagni del settore ospiti. In casa Pistoiese, prossima avversaria dei rossoneri, un turno di squalifica a Gianvito Pertica e a Denis Portanova che dovranno dunque saltare la gara di sabato 23 aprile.