Grosseto-Lucchese, dirige Monaldi di Macerata

Altre notizie brevi

martedì, 12 aprile 2022, 18:27

In occasione della “finale” di giovedì sera contro la Lucchese, che si giocherà alle 21 allo stadio Carlo Zecchini, il Grosseto ha deciso di ripetere la promozione dei biglietti gratuiti lanciata in occasione del derby con il Siena.

martedì, 12 aprile 2022, 15:53

I biglietti per la gara di giovedì alle 21 tra Grosseto e Lucchese sono in vendita, anche per il settore ospiti nei punti e sul sito www.ciaotciket.com. Come noto, per il settore ospiti la vendita terminerà alle ore 19 di domani, mercoledì.

martedì, 12 aprile 2022, 15:03

Bella iniziativa della scuola calcio rossonera che ha accolto il giovane Daniel, bimbo ucraino, in uno dei momenti più bui della sua vita. Ieri ha disputato la sua prima partita con la maglia rossonera nella formazione del 2013.

martedì, 12 aprile 2022, 08:40

Turno infrasettimanale, in vista delle festività della Pasqua, che coincide con la penultima di campionato in Serie C. Ecco le gare del girone dei rossoneri che si disputeranno tutte giovedì: