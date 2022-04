Gubbio-Lucchese, dirige Collu di Cagliari

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 aprile 2022, 08:05

Daniele Deoma, direttore sportivo della Lucchese, sarà l'ospite della puntata in onda domani, giovedì, di Curva Ovest su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 26 aprile 2022, 18:35

Il Consiglio Federale della Figc ha approvato l’impianto di norme relative alle Licenze Nazionali presentato dal presidente federale valide per l’iscrizione ai prossimi campionati che prevede il rispetto di un parametro, tra gli altri, quale l’indice di liquidità dal valore di 0,5 per la Lega di A e di 0,7...

martedì, 26 aprile 2022, 12:03

Possesso palla, esercitazioni ad alta intensità e lavoro atletico. Questo il menù voluto da mister Pagliuca nell'allenamento di oggi, la squadra è già entrata nella mentalità di preparare la partita di Gubbio e nell'ambiente c'è la grande convinzione di potere fare bene.

martedì, 26 aprile 2022, 08:13

L'indimenticato ex Marco Di Vito confida in una grande prestazione della Lucchese ai play off, come si può leggere in una lunga intervista, in cui manifesta ancora una volta tutto l'affetto per i colori rossoneri, rilasciata a www.tuttoc.com: "Ha le carte in regola per poter dire la sua in questi...