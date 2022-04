Il doppio ex Marotta: "La Lucchese mi ha fatto una grande impressione"

Altre notizie brevi

venerdì, 29 aprile 2022, 21:05

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Vito Branca ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e dal sig.

venerdì, 29 aprile 2022, 06:26

"Sono molto soddisfatto della stagione di Riccardo – ha dichiarato Simone Bernardo, agente di Riccardo Collodel a TMW – ha deciso nuovamente di tornare in C, scendendo quindi di categoria, e ha fatto la differenza in una piazza importante e storica, che gli ha ridato fiducia e stimoli dopo Cremona.

mercoledì, 27 aprile 2022, 15:04

La partita valida per il primo turno dei play off tra Gubbio e Lucchese in programma domenica prossima, sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione AIA di Cagliari. Collu sarà coadiuvato da Marco Porcheddu di Oristano e da Giulia Tempestilli di Roma2. Quarto uomo, Filippo Giaccaglia di Jesi.

mercoledì, 27 aprile 2022, 08:05

Daniele Deoma, direttore sportivo della Lucchese, sarà l'ospite della puntata in onda domani, giovedì, di Curva Ovest su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.