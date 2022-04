Penultima di campionato, tutti i risultati: tra Modena e Reggiana decisiva l'ultima gara

Altre notizie brevi

venerdì, 15 aprile 2022, 12:21

I tafferugli verificatisi lontano dal Porta Elisa in occasione di Lucchese-Reggiana, con una gestione dell'ordine pubblico che lasciò a desiderare, hanno provocato l'emissione di altri dieci daspo a carico di quattro tifosi rossoneri e sei emiliani con divieto di presenze allo stadio tra i 5 e i 10 anni.

giovedì, 14 aprile 2022, 23:01

Partita molto complicata a Grosseto: il diesse rossonero Daniele Deoma, prima dell'inizio della gara, è finito al centro di un momento di tensione con alcune persone in campo che si stavano avvicinando a alcuni giocatori rossoneri sullo stesso terreno di gioco.

mercoledì, 13 aprile 2022, 18:47

Il tecnico rossonero Guido Pagliuca ha rilasciato come sempre le dichiarazioni pregara all'ufficio stampa della società: "La partita di Carrara è l’ennesima prova che in questo campionato non si deve mai abbassare la guardia. Ogni pallone, giocata o contrasto possono fare la differenza tra vincere o perdere le partite.

martedì, 12 aprile 2022, 18:27

In occasione della “finale” di giovedì sera contro la Lucchese, che si giocherà alle 21 allo stadio Carlo Zecchini, il Grosseto ha deciso di ripetere la promozione dei biglietti gratuiti lanciata in occasione del derby con il Siena.