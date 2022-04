Terzultima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 7 aprile 2022, 17:02

Il tecnico della Carrarese Antonio Di Natale ha parlato anche della Lucchese nella sua conferenza stampa, come riporta il sito ufficiale degli apuani: "La sfida di sabato può rappresentare ulteriore crocevia della nostra stagione per di più in uno dei classici derby toscani .

giovedì, 7 aprile 2022, 16:43

Il difensore montenegrino della Carrarese Minel Sabotic ha rilasciato una intervista al sito ufficiale della società apuana nella quale ha parlato anche del match contro i rossoneri: "Una sfida calda e sentita di fronte ad una squadra che ha saputo trovare rendimento e risultati dimostrandosi osso duro da affrontare.

mercoledì, 6 aprile 2022, 21:49

Il Padova di mister Oddo alza la Coppa Italia di Serie C: i veneti, che hanno disputato gli ultimi minuti in dieci, hanno vinto 1-0 con gol di Jelenic la gara di ritorno della finale disputata a Bolzano contro l'Alto Adige. All'andata era finita 0-0.

mercoledì, 6 aprile 2022, 12:51

La gara tra Carrarese e Lucchese in programma sabato prossimo sarà trasmessa in diretta, oltre che da Eleven Sports, anche da Sky Sport 255 (Satellitare).