Trasferta di Carrara a rischio divieto? L'Osservatorio, per ora, non autorizza la vendita dei biglietti

domenica, 3 aprile 2022, 14:09

L'Osservatorio per le Manifestazioni sportive ha, per ora, bloccato la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti per gli incontri di calcio “Genoa – Lazio”, “Carrarese - Lucchese”, “Juve Stabia - Paganese” e “Maddalonese – Savoia”, l’Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e, nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, incarica le Leghe competenti di interessare le Società organizzatrici per non avviare la vendita dei tagliandi, rispettivamente, per i residenti nella Provincia di Roma, nella Provincia di Lucca, nella Provincia di Salerno e nella Provincia di Napoli.