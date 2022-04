Ultima di campionato, tutti i risultati

Altre notizie brevi

sabato, 23 aprile 2022, 19:35

Con la rotonda vittoria (4-0) sul Pontedera il Modena è salito in serie B. Per i play off, ecco gli accoppiamenti: Pescara-Carrarese, Gubbio-Lucchese, Ancona-Olbia (gara secca); per i play out Imolese-Viterbese e Fermana-Pistoiese (gare andata e ritorno) .

sabato, 23 aprile 2022, 09:19

Sarà nel consiglio comunale di martedì 26 aprile alle ore 17.30 che andrà in votazione e approvazione lo studio di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo stadio di calcio della città di Lucca, mediante il recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale Porta Elisa” e restauro della Tribuna...

giovedì, 21 aprile 2022, 09:35

E' il centrocampista rossonero Giorgio Tumbarello l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinione leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 20 aprile 2022, 07:55

Tutte ovviamente in contemporanea, con inizio alle ore 17,30 di sabato, le gare valide per l'ultima di campionato del girone dei rossoneri. Una giornata che deciderà la promozione e la griglia play off e play out. Ecco il quadro completo: