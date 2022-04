Under Nazionali, doppia sconfitta con la Pistoiese

Altre notizie brevi

martedì, 5 aprile 2022, 07:56

Cosimo Nannini, Niccolò Belloni e Guido Pagliuca sono stati inseriti nella Top11 settimanale di Tuttoc.com. Per Nannini la motivazione è la seguente: "Sempre in movimento, non si ferma mai mettendo in difficoltà gli avversari col suo dinamismo. Apparecchia per Visconti". Niccolò Belloni: "Incontenibile quanto punta la porta palla al piede.

domenica, 3 aprile 2022, 19:03

Si sono concluse le gare valide per la sedicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri è andata in scena tutta nella giornata di domenica. Ecco il quadro dei risultati:

domenica, 3 aprile 2022, 16:48

Mister Auteri non è scontento dei suoi nonostante il risultato negativo: "Penso che abbiamo fatto una buona partita, poi è chiaro che quando in due minuti prendi due gol evitabilissimi l'inerzia della gara cambia. Eravamo anche riusciti a riaprire la partita ma i rossoneri sono stati bravi a gestire il risultato.

domenica, 3 aprile 2022, 14:09

L'Osservatorio per le Manifestazioni sportive ha, per ora, bloccato la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti per gli incontri di calcio “Genoa – Lazio”, “Carrarese - Lucchese”, “Juve Stabia - Paganese” e “Maddalonese – Savoia”, l’Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e,...