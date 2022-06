Mercato, per la difesa spunta il nome di Hoxha

mercoledì, 1 giugno 2022, 18:32

Spunta un altro nome per la difesa rossonera, si tratta di Omar Hoxha, classe 2001 di proprietà della Cremonese che nell'ultima stagione ha militato in Serie D nell'Este. Si tratta di un giocatore forte fisicamente che può tranquillamente essere inserito in un pacchetto arretrato di una squadra di Serie C. Sull'italo-albanese però, oltre alla Lucchese ci sono Trento e Taranto ma i buoni rapporti dei dirigenti rossoneri con quelli della Cremonese potrebbero agevolare l'affare. Da segnalare che Hoxha, prima di spiccare il volo verso Cremona, ha giocato nella "Berretti" del Prato.