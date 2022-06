Qui Reggio Emilia, confermato mister Diana

Altre notizie brevi

domenica, 12 giugno 2022, 23:32

Vincendo sul proprio terreno per 1-0 (lo stesso risultato dell'andata) contro il Padova, il Palermo si è aggiudicato l'ultimo posto utile per la Serie B e vola nella cadetteria. Decide un gol di Brumori nel primo tempo, veneti che finiscono la gara in nove.

venerdì, 10 giugno 2022, 14:25

E' stata resa nota la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato della Lega Pro stagione sportiva 2022/2023, a seguito della delibera del Consiglio Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 262/A e n. 263/A della F.I.G.C. del 19/05/2022, sul C.U. n. 76 e n. 77 della L.N.D.

venerdì, 10 giugno 2022, 11:51

L'ex calciatore Massimo Maccarone è il nuovo allenatore del Ghiviborgo per la stagione 2022-2023: lo annuncia la stessa società che in una nota sottolinea come "in base alla sua grande esperienza di “ Uomo “ di calcio sicuramente apporterà alla nostra società , al movimento calcistico della valle e soprattutto...

giovedì, 9 giugno 2022, 16:25

Come riporta www.gubbiofans.it, il nuovo allenatore del Gubbio è una vecchia conoscenza rossonera, ovvero Piero Braglia che ha firmato un contratto biennale. Nei giorni scorsi era stata avanzata l'ipotesi che in corsa ci fosse anche l'attuale tecnico della Lucchese Guido Pagliuca.