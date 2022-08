Allenamento Arezzo-Lucchese, sarà a porte aperte

giovedì, 25 agosto 2022, 18:55

La Società Sportiva Arezzo comunica che in occasione dell’incontrocon la Lucchese sarà possibile accedere gratuitamente all’impianto sportivo.I cancelli apriranno un’ora prima del calcio di inizio previsto per le 15:30, quindi alle 14:30. I tifosi ospiti dovranno seguire le indicazioni e raggiungere la curva nord, settore a loro dedicato. I tifosi amaranto potranno accedere alla tribuna centrale tramite l’accesso della tribuna laterale nord. Stesso ingresso per i giornalisti.