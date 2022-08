Campobasso, il Consiglio di Stato sospende la decisione di esclusione dalla C

giovedì, 4 agosto 2022, 17:10

Secondo quanto raccolto da www.tuttoc.com, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza del club rossoblù di sospendere la decisione del TAR che confermava la mancata ammissione del club in Lega Pro. Una decisione clamorosa che rischia di gettare nel caos la compilazione dei calendari fissata per domani.

Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza in merito il 25 agosto per la discussione del ricorso dei molisani.