Maraia: "Queste amichevoli servono per migliorare l'intesa e la condizione fisica"

venerdì, 12 agosto 2022, 10:30

A margine della partita amichevole contro la Pro Livorno hanno parlato tramite l'ufficio stampa rossonero, Mister Maraia, il dg Mario Santoro e il main sponsor e titolare di Apige Smart Davide Cavalli. Il tecnico rossonero ha spiegato: "Queste partite servono per migliorare l'intesa e la condizione fisica. Abbiamo deciso di far giocare tutti i ragazzi con lo stesso minutaggio perchè in questi giorni avevamo fatto tanti allenamenti pesanti e non ci sembrava giusto forzare più di tanto. E' stata comunque una partita positiva, abbiamo commesso qualche errore di troppo sottoporta, ma questo dipende dalla poca lucidità che ci può essere in questi momenti, un altro allenamento che ci avvicina alla migliore condizione. Sono arrivati dei giocatori nuovi che hanno bisogno di minutaggio che non hanno ancora una condizione accettabile, ma la cosa più importante in questo periodo è che i ragazzi stiano tutti bene e non si debbano fermare per problemi muscolari. Faremo un ultimo allenamento e poi ci ritroveremo martedì pomeriggio e inizieremo ad assaporare l'aria delle partite importanti perchè sabato ci sarà un'amichevole con la Pergolettese che ho voluto fortemente per provare alcune cose e in particolare per testare l'aspetto difensivo perchè in queste partite sembra che vada tutto bene, ma è giusto trovarci di fronte avversari al nostro livello. I ragazzi comunque si meritano qualche giorno di riposo". Il dg Mario Santoro ci tiene a ringraziare Davide Cavalli per l'ospitalità e sottolinea: "Davide non è solo il nostro main sponsor, ma è un grande amico oltre che dg della Pro Livorno. Lo ringrazio per come questa società ci ha accolto in questo centro favoloso. Devo dire che la Pro Livorno ha allestito una squadra di ottimo livello e posso affermare che anche in inverno ripeteremo più di una volta questo tipo di amichevoli anche durante la settimana". Il dg Davide Cavalli della Pro Livorno: "Sono orgoglioso e onorato di aver avuto la Lucchese al Centro Coni di Tirrenia . Come main sponsor della Pro Livorno e della Lucchese non potevo chiedere di più, ci siamo divertiti e ringrazio Mario Santoro per aver portato la Lucchese qui. Un ringraziamento particolare va a Enrico Sbardella commissario tecnico della Nazionale Under 19 e direttore del Coni che ci ha permesso di realizzare questa bella giornata".