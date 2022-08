Franco e D'Alena già in gruppo

martedì, 9 agosto 2022, 20:43

Domenico Franco e Antonio D'Alena, gli ultimi due nuovi arrivati in casa rossonera, oggi si sono già allenati con il gruppo agli ordini di mister Maraia. E' probabile che vengano impiegati nell'amichevole contro la Pro Livorno di giovedì prossimo alle ore 17.30 che si disputerà al Centro Coni di Tirrenia. Non ci sarà invece il difensore Pirola per una piccola distorsione alla caviglia. Intanto l'ex rossonero Jonathan Bitep è da ieri in prova con il Castelnuovo Garfagnana squadra di Promozione.