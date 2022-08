Papini, ufficiale il trasferimento al Crotone

mercoledì, 24 agosto 2022, 16:39

Il Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Lucchese i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Papini. Il jolly difensivo ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, alla presenza del dg Raffaele Vrenna e del Ds Fabio Conti. A Papini, un grande in bocca al lupo dalla nostra redazione per quello che ha fatto in questi anni in cui ha vestito il rossonero.