Accordo Lega Pro-Sky, tra le prime partite trasmesse anche Reggiana-Lucchese

sabato, 3 settembre 2022, 13:25

Accordo tra Lega Pro e Sky anche per il prossimo campionato: anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di tre partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con collegamenti dai campi. Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente. Le prime tre partite che andranno in onda sui canali Sky in diretta integrale saranno: Triestina-Pordenone (girone A), Reggiana-Lucchese (girone B) e Foggia-Latina (girone C).