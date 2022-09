Fiorenzuola-Lucchese, arbitra Bozzetto di Bergamo

Altre notizie brevi

giovedì, 15 settembre 2022, 18:00

Quarta di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

giovedì, 15 settembre 2022, 00:00

C'è preoccupazione anche in casa Lucchese per i rincari energetici, come sottolinea il direttore generale Mario Santoro: “L’impennata dei prezzi dell’energia e del gas rischia di aggravare ulteriormente i bilanci delle società di calcio in un momento già di grave crisi.

mercoledì, 14 settembre 2022, 23:14

Pasquale Catalano, tecnico del Pontedera, è soddisfatto del pari dei suoi uomini, un pari di sostanza e in recupero: "Era una partita difficile contro una squadra che ti fa giocare poco, con giocatori fisici, ma non ci sono state grandissime occasioni: primo tempo più Lucchese, meglio noi nella ripresa.

mercoledì, 14 settembre 2022, 20:14

In attesa del match serale tra Lucchese e Pontedera si sono concluse tutte le gare valide per il terzo turno di andata del girone B. Ecco i risultati: