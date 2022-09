Lucchese Femminile, mister Carruezzo: "Le ragazze entreranno in campo con il coltello tra i denti"

venerdì, 16 settembre 2022, 14:25

Mister Carruezzo parla della prossima gara della Lucchese Femminile contro la Pro Sesto, che si giocherà domenica 18 settembre alle 15.30 a Sesto San Giovanni: "Sicuramente la sconfitta di domenica scorsa ci ha permesso di analizzare meglio certe situazioni che si sono venute a creare. Fino a che avevamo benzina nelle gambe, ce la siamo giocata alla pari con le nostre avversarie, poi dopo il nostro calo abbiamo iniziato ad avere qualche problema di troppo e il Freedom ne ha approfittato. Molte ragazze sono arrivate a preparazione iniziata e questo inevitabilmente ha segnato un pò l'andamento della stessa. Nonostante questo fattore che non deve assolutamente essere un alibi, ci stiamo allenando a testa bassa, per colmare questo divario. La squadra durante la settimana ha lavorato molto e sono certo che domenica daranno il massimo come sempre. Il nostro obbiettivo è quello di portare a casa un risultato positivo, giocando una buona gara e sono sicuro che le ragazze entreranno in campo con il coltello tra i denti per onorare al meglio questi colori".