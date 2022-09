Mister Gaburro: "Sbagliato l'approccio nel primo tempo"

sabato, 24 settembre 2022, 19:33

Marco Gaburro, tecnico del Rimini, Partita di tanti momenti molto diversi tra loro, siamo stati troppo in difficoltà a adattarci al loro modulo nel primo tempo che ci ha sorpreso. Dovevamo capire prima come sistemarci e non fare confusione, sapevamo che sarebbe stato un primo tempo difficile, ma siamo stati impreparati all'urto. Il secondo gol ha reso tutto pesante. Nella ripresa abbiamo avuto il pallino in mano, ma il gol per riaprire il match è arrivato tardi. La nostra autocritica deve essere riferita al primo tempo per la gestione degli ultimi secondi e per la fase difensiva".