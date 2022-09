Reggiana-Lucchese, per il momento niente biglietti in vendita per i tifosi rossoneri

giovedì, 1 settembre 2022, 13:21

L'Osservatorio per le Manifestazioni sportive ha catalogato l'incontro Reggiana – Lucchese caratterizzato da rilevanti profili di rischio, e rinviaoi alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure idonee. Contestualmente, ha dato mandato alle Leghe competenti di interessare le Società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi.