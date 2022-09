Sesta di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 settembre 2022, 16:26

il centrocampista rossonero Giorgio Tumbarello ha parlato ai microfoni di TMW del positivo avvio di stagione della squadra: "Siamo più o meno tutti soddisfatti perché le prestazioni ci sono sempre state, anche se qualche punto lo abbiamo perso per strada, vedi a esempio nel pari interno contro il Pontedera o...

martedì, 27 settembre 2022, 17:16

Bruno Bolchi è scomparso ieri sera all’età di 82 anni. L’ex calciatore e allenatore era afflitto da una lunga malattia. Bolchi è stato allenatore della Lucchese per due stagioni dal 1995 al 1997 quando la squadra era in Serie B, nella seconda stagione venne esonerato e sostituito da Piaceri.

martedì, 27 settembre 2022, 13:06

San Donato Tavernelle-Lucchese, in programma domenica prossima a Montevarchi, sarà diretta da Domenico Castellone della sezione AIA di Napoli. Castellone sarà coadiuvato da Antonio Marco Vitale di Ancona e da Simone Biffi di Treviglio. Quarto assistente, Deborah Bianchi di Prato. Castellone non vanta precedenti con i rossoneri.

martedì, 27 settembre 2022, 12:56

L’ex rossonero Alejandro Rodriguez, che lo scorso anno non ha fatto nemmeno una presenza con la maglia della Lucchese ma che da marzo era in forza alla squadra di Pagliuca, ha trovato una nuova squadra. Infatti ripartirà sempre dalla Serie C ma dal Girone A.