Tumbarello a TMW: "Perso qualche punto per strada, ma le prestazioni ci sono sempre state"

mercoledì, 28 settembre 2022, 16:26

il centrocampista rossonero Giorgio Tumbarello ha parlato ai microfoni di TMW del positivo avvio di stagione della squadra: "Siamo più o meno tutti soddisfatti perché le prestazioni ci sono sempre state, anche se qualche punto lo abbiamo perso per strada, vedi a esempio nel pari interno contro il Pontedera o a Fiorenzuola. Però questo è il calcio, alle volte dà e altre toglie, ma siamo sulla strada giusta per fare sempre meglio, e la vittoria centrata sabato ci dà morale. Della gara contro il Rimini siamo effettivamente felici, nel primo tempo l'abbiamo indirizzata e nel secondo siamo stati bravi a gestirla, giocando come dovevamo, ma siamo consapevoli che questa gara è ormai passato, stiamo lavorando per confermarsi. Andremo a San Donato, ovviamente, per fare risultato, sapendo però che non sarà facile: le neo promosse sono sempre un'incognita".