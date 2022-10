Cambia l'orario di Vis Pesaro-Lucchese

martedì, 11 ottobre 2022, 16:11

Vis Pesaro-Lucchese, in programma mercoledì 19 ottobre e valida per il nono turno di andata, avrà inizio alle ore 18. La variazione di orario, in un primo tempo doveva essere giocata in serale, è stata ratificata dalla Lega Pro dopo l'accordo tra le due società.