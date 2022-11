Coppa Italia, Lucchese-Olbia sarà diretta da Gemelli di Messina

lunedì, 31 ottobre 2022, 08:34

Lucchese-Olbia, in programma per il secondo turno di Coppa Italia mercoledì prossimo, sarà diretta da Enrico Gemelli della sezione AIA di Messina. Gemelli sarà coadiuvato da Marat Ivanavich Fiore di Genova e da Gianluca Scardovi di Imola. Quarto uomo, Andrea Paccagnella di Bologna. Gemelli vanta un solo precedente con i rossoneri: 1-1 con il Casale in casa nel campionato 2019-2020 in Serie D.