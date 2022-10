Giudice sportivo, squalificato il diesse rossonero Deoma

martedì, 25 ottobre 2022, 16:27

Daniele Deoma e' stato squalificato dal giudice sportivo sino al 30 ottobre prossimo e multato per 500 euro per "aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato dal IV ufficiale, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, letta a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)". Squalificato per un turno anche il giocatore dell'Ancona Simone De Santis che dunque salterà' il match con la Lucchese.