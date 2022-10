Mister Malotti: "E' un momento delicato, ma sconfitta immeritata. Lucchese buona squadra"

domenica, 23 ottobre 2022, 19:31

Roberto Malotti, tecnico dei Montevarchi, a fine gara non può non recriminare sul risultato finale: "Veniamo da tre sconfitte immeritate, ma è anche vero che facciamo errori e uno di questi ci è costato la gara, è un momento delicato, non ci dice nemmeno bene. Ci sta nel calcio, avevamo chiesto la prestazione e ai ragazzi non si può rimproverare nulla, ci manca semmai la capacità di tirare di più in porta. Lavoreremo ancora di più per fare sì che partite come questa non si perdano. La Lucchese? E' una buona squadra, si vede che ha qualità e penso che dopo quelle squadre che lotteranno per vincere, subito dopo i sono i rossoneri".