Sesta di andata, tutti i risultati della domenica: crolla la Reggiana

Altre notizie brevi

domenica, 2 ottobre 2022, 18:15

Sardegna amara per le squadri giovanili professionistiche rossonere, che sono state sconfitte dall'Olbia. Gli Under 17 Nazionali hanno perso con i pari età per 2-1, mentre gli Under 15 sono stati travolti per 4-0.

sabato, 1 ottobre 2022, 20:28

Si sono conclusi i due anticipi del sabato validi per la sesta di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

giovedì, 29 settembre 2022, 08:54

Sesta di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà tra sabato e domenica. Ecco le gare in programma:

mercoledì, 28 settembre 2022, 16:26

il centrocampista rossonero Giorgio Tumbarello ha parlato ai microfoni di TMW del positivo avvio di stagione della squadra: "Siamo più o meno tutti soddisfatti perché le prestazioni ci sono sempre state, anche se qualche punto lo abbiamo perso per strada, vedi a esempio nel pari interno contro il Pontedera o...