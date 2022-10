Settore giovanile, vincono gli Under 17 Nazionali, poi per gli Under 15

domenica, 9 ottobre 2022, 18:15

Prima vittoria in campionato per gli Under 17 Nazionali della Lucchese che superano per 3-2 i pari età del Gubbio tra le mura amiche. Solo 0-0 invece per gli Under 15 Nazionali che comunque, sempre con il Gubbio, colgono il primo punto della stagione. Da segnalare anche il bel pari per 0-0 anche dei classe 2009 che fermano la Fiorentina.