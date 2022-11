Fermana-Lucchese, arbitra Ubaldi di Roma 1

Altre notizie brevi

martedì, 22 novembre 2022, 16:31

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno i rossoneri Andrea Tiritiello e Ettore Quirini. Stop di un turno e 500 euro di multa anche al diesse Deoma, espulso dalla panchina durante la gara con il Gubbio "perché usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una decisione arbitrale".

lunedì, 21 novembre 2022, 14:37

Antonio D'Alena e Andrea Rizzo Pinna sono stati squalificati per un turno della prossima edizione della Coppa Italia a seguito dei cartellini ricevuti nell'ottavo di finale disputato contro l'Entella e conclusosi con la vittoria dei liguri ai rigori.

domenica, 20 novembre 2022, 20:43

Il direttore sportivo Deoma è visibilmente amareggiato per come è andata a finire la gara di oggi, tanto da presentarsi inusualmente in sala stampa: "Io parlo poco o parlo raramente. Oggi faccio i complimenti al Gubbio perché è una bella squadra e non ha bisogno di aiuti.

domenica, 20 novembre 2022, 20:30

Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: