Giudice sportivo: un turno a Quirini, Tiritiello e al diesse Deoma

martedì, 22 novembre 2022, 16:31

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno i rossoneri Andrea Tiritiello e Ettore Quirini. Stop di un turno e 500 euro di multa anche al diesse Deoma, espulso dalla panchina durante la gara con il Gubbio "perché usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una decisione arbitrale". Una motivazione sorprendente, visto che tutto lo stadio si è accorto che Deoma è entrato in campo per dividere i giocatori durante il parapiglia avvenuto nella ripresa. A proposito del quale, Corsinelli del Gubbio è stato squalificato per due turni. Bianchimano e Bruzzanti, infine, con il cartellino giallo rimediato entrano in diffida.