Il diesse Deoma: "Oggi partita falsata, ma complimenti al Gubbio"

domenica, 20 novembre 2022, 20:43

Il direttore sportivo Deoma è visibilmente amareggiato per come è andata a finire la gara di oggi, tanto da presentarsi inusualmente in sala stampa: "Io parlo poco o parlo raramente. Oggi faccio i complimenti al Gubbio perché è una bella squadra e non ha bisogno di aiuti. Hanno allestito una squadra per primeggiare ma oggi è stata una partita dove l'arbitro è incappato in una giornata poco felice e io gli faccio un grande in bocca al lupo perché sono sempre stato un alleato del direttore di gara. Però posso dire che oggi è stata una partita falsata. Sarà la stampa dei giornalisti lucchesi che considero molto bravi a raccontare al meglio ciò è successo oggi. Preferisco non aggiungere altro".