Lucchese-Alessandria, dirige Taricone di Perugia

martedì, 1 novembre 2022, 20:04

Lucchese-Alessandria, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Simone Taricone della sezione AIA di Perugia. Taricone sarà coadiuvato da Davide Conti di Seregno e da Giorgio Ermanno Minafra di Roma2. Quarto uomo, Luigi Pica di Roma 1. Taricone vanta due precedenti con i rossoneri, uno nella scorsa stagione con pari casalingo per 2-2 con il Teramo, e una nella stagione 20-21 con la vittoria a Pontedera per 1-0.