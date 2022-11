Mister Rebuffi: "Risultato per noi prestigioso"

sabato, 5 novembre 2022, 19:34

Fabio Carlo Rebuffi è particolarmente contento per i tre punti conquistati al Porta Elisa: "Squadra con grande cuore, abbiamo preso il gol ma era tanto che stavamo soffrendo, per noi è un risultato molto prestigioso visto che la Lucchese che è una bella squadra e che non aveva mai mai perso in casa. Nel primo tempo bravura loro e qualche frenesia nostra, ma sono stati bravi loro e noi a tenere botta. Nella ripresa siamo stati più in partita, l'atteggiamento del secondo tempo è di buon auspicio per il prosieguo. Sono contento per il gol di Nepi che ne aveva bisogno anche per il morale. Mi attendevo una Lucchese con il 4-3-3 ma eravamo pronti a qualche sorpresa che poi è arrivata".