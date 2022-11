Posticipo serale, finisce in parità Entella-Reggiana

Altre notizie brevi

sabato, 5 novembre 2022, 19:34

Fabio Carlo Rebuffi è particolarmente contento per i tre punti conquistati al Porta Elisa: "Squadra con grande cuore, abbiamo preso il gol ma era tanto che stavamo soffrendo, per noi è un risultato molto prestigioso visto che la Lucchese che è una bella squadra e che non aveva mai mai...

sabato, 5 novembre 2022, 19:27

Si sono tutte concluse le gare odierne valide per il dodicesimo turno di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

giovedì, 3 novembre 2022, 17:38

Mattia Giammarresi dell'Entella è stato fermato per un turno dal giudice sportivo incaricato di esaminare i referti arbitrali delle gare di Coppa Italia. Giammarresi dovrà dunque saltare la partita del terzo turno che i liguri affronteranno contro la Lucchese il 16 novembre prossimo.

giovedì, 3 novembre 2022, 17:38

Si disputerà tra sabato e domenica (solo la partita di Imola) prossimi il dodicesimo turno di andata nel girone dei rossoneri. Ecco le gare in programma: