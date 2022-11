Siena-Lucchese, arbitra Pascarella di Nocera Inferiore

martedì, 8 novembre 2022, 15:44

Siena-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mattia Pasceralle della sezione AIA di Novera Inferiore. Pascarella sarà coadiuvato da Francesco Valente di Roma 2 e da Giuseppe Trischitta di Messina. Quarto uomo, Giorgio Di Cicco di Lanciano. Pascarella ha un solo precedente con i rossoneri, la sconfitta in casa della Juventus B nella stagione 2018-2019 per 1-0.