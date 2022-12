Diciassettesima di andata, ecco tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 29 novembre 2022, 23:14

Domenico Toscano, tecnico del Cesena ed ex giocatore rossonero nella stagione 1999-2000 con Corrado Orrico sulla panchina, analizza il match del Porta Elisa: "Non dobbiamo guardare la classifica ma la prestazione è stata al di sotto delle possibilità in tutti reparti, la Lucchese è stata più brava, abbiamo cercato di...

martedì, 29 novembre 2022, 23:03

Si concluse tutte le gare in notturne e valide per la sedicesima di andata del girone B. Ecco i risultati:

martedì, 29 novembre 2022, 19:31

In attesa dei posticipi della sera si sono concluse le prime quattro gare valide per il turno infrasettimanale di campionato. Ecco i risultati:

lunedì, 28 novembre 2022, 15:46

Alla vigilia del match di Lucca il tecnico del Cesena Domenico Toscano ha rilasciato le consuete dichiarazioni pregara: "Siamo reduci da una grande vittoria a Olbia dopo una grande prestazione, tenendo conto del vento e di un campo impossibile. Siamo stati bravi a resettare dopo lo stop con l’Ancona.