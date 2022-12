Lega Pro, respinta la proposta di riforma dei campionati proposta da Ghirelli

giovedì, 15 dicembre 2022, 15:10

L'Assemblea straordinaria dei club di Lega Pro non ha approvato con 34 voti favorevoli, 24 voti contrari e 1 scheda nulla, la riforma dei campionati proposta e lungamente caldeggiata dal presidente Francesco Ghirelli: sarebbero serviti almeno 40 voti favorevoli. Durante l’assemblea i club hanno discusso ed approvato all’unanimità le proposte presentate relative alla riforma dei campionati, il progetto sviluppo dei settori giovanili e il progetto sulle Seconde Squadre.Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Va preso atto del voto, senza se e senza ma, la proposta è stata respinta. Nessun commento da parte mia, solo la presa d’atto come è doveroso nel gioco democratico”. La riforma, se fosse passata, prevedeva la Serie C sarebbe in 6 gironi con 10 squadre, con le cinque migliori classificate in corsa poi in una poule promozione composta da dieci squadre e da tre gironi, e le cinque peggiori classificate in una poule retrocessione, che precederebbe di fatto i playout.