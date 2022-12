L'ex rossonero Falcone convocato da Mancini per lo stage azzurro

giovedì, 15 dicembre 2022, 20:19

C'è anche un indimenticabile rossonero di qualche stagione fa nella lista dei convocati per lo stage azzurro che Roberto Mancini ha diramato quest'oggi: si tratta dell'attuale portiere del Lecce Wladimiro Falcone, in rossonero nella incredibile stagione 2018-2019, quella della salvezza sul campo con i 25 punti di penalizzazione. Mancini ha suddiviso lo stage in due blocchi, ma Falcone sarà l'unico tra i 69 giocatori scelti a essere presente a entrambi gli appuntamenti tra il 20 e il 22 dicembre.