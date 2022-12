L'ex rossonero Maestrelli finisce al Grande Fratello

Altre notizie brevi

martedì, 20 dicembre 2022, 12:42

Lucchese-Reggiana, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Marco Monaldi della sezione AIA di Macerata. Monaldi sarà coadiuvato da Federico Votta di Moliterno e da Andrea Bianchini di Perugia. Quarto uomo, Gioele Iacobellis di Pisa. Monaldi ha già incontrato i rossoneri in due circostanze, nello scorso campionato a Grosseto dove...

lunedì, 19 dicembre 2022, 18:33

Con un comunicato postato sulla propria pagina Facebook, il gruppo della curva Vecchia Ovest Lucca ha reso nota la decisione di sciogliersi: "Comunicato ufficiale Vecchia Ovest. Una storia iniziata , con l'intento di supportare e amalgamare quanto più possibile realtà diverse all'interno della Curva, riportando e rafforzando alcuni valori, coinvolgendo...

lunedì, 19 dicembre 2022, 12:05

Presso l'agriturismo il Poggio a Montecarlo si è tenuta la cena natalizia dell'Under 17 Nazionale della Lucchese con la partecipazione dei ragazzi impegnati nel campionato nazionale con tutto lo staff al completo allenatori ed accompagnatori e i genitori, il tutto in un clima di festa e cordialità, la squadra era...

sabato, 17 dicembre 2022, 20:41

Roberto Occhiuzzi, tecnico dell'Olbia, è amareggiato per il pari con i rossoneri il quarto consecutivo: "C'è rabbia per il risultato ma non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Se all'inizio della stagione avevo delle colpe perché la squadra non riusciva a esprimersi per come avrei voluto, oggi sta facendo...