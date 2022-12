Lucchese-Carrarese, arbitra di Giaccaglia di Jesi

Altre notizie brevi

martedì, 6 dicembre 2022, 08:43

Il rossonero Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Giganteggia sugli avversari, disarmante la facilità con la quale annulla due temibili bocche da fuoco come Merkaj e Zamparo".

lunedì, 5 dicembre 2022, 20:19

Oscar Brevi è il nuovo allenatore della Vis Pesaro: lo annuncia la società marchigiana che nei giorni scorsi aveva rimosso mister Sassarini dall'incarico.

lunedì, 5 dicembre 2022, 11:27

Due pareggi negli incontri casalinghi delle formazioni Under 17 e 15 Nazionali che erano impegnati contro i pari età del San Donato Tavarnelle: gli Under 17 rossoneri hanno pareggiato per 2-2, quelli Under 15 per 0-0.

domenica, 4 dicembre 2022, 09:19

Il tecnico del Montevarchi Roberto Malotti ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili al termine della gara casalinga contro ll Pontedera. Malotti era da quattro anni sulla panchina dei valdarnesi.