Prima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 22 dicembre 2022, 18:58

Il centrocampista rossonero Giorgio Tumbarello è il protagonista della puntata di stasera di Curva Ovest, in onda alle ore 21 su Noitv. In studio come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 21 dicembre 2022, 17:46

Così come nella gara di andata in Emilia era successo ai tifosi rossoneri, dopo gli incidenti della primavera scorsa, anche venerdì prossimo i tifosi della Reggiana non potranno assistere alla gara al Porta Elisa: la Prefettura di Lucca ha vietato la vendita dei biglietti e deciso la chiusura del settore...

martedì, 20 dicembre 2022, 12:42

Lucchese-Reggiana, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Marco Monaldi della sezione AIA di Macerata. Monaldi sarà coadiuvato da Federico Votta di Moliterno e da Andrea Bianchini di Perugia. Quarto uomo, Gioele Iacobellis di Pisa. Monaldi ha già incontrato i rossoneri in due circostanze, nello scorso campionato a Grosseto dove...

martedì, 20 dicembre 2022, 12:38

Andrea Maestrelli, difensore rossonero nella stagione 2020-2021 e nipote dell'indimenticabile allenatore Tommaso Maestrelli, è stato selezionato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip.