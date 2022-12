Lucchese-Reggiana, niente tifosi ospiti al Porta Elisa

mercoledì, 21 dicembre 2022, 17:46

Così come nella gara di andata in Emilia era successo ai tifosi rossoneri, dopo gli incidenti della primavera scorsa, anche venerdì prossimo i tifosi della Reggiana non potranno assistere alla gara al Porta Elisa: la Prefettura di Lucca ha vietato la vendita dei biglietti e deciso la chiusura del settore ospiti dopo che l'Osservatorio per le manifestazioni sportive aveva chiesto approfondimenti sul grado di rischio della gara.