Mister Dal Canto: "I ragazzi hanno fatto un giusta partita, forse c'è stata stanchezza in fondo"

sabato, 10 dicembre 2022, 19:36

Alessandro Dal Canto, allenatore della Carrarese, mastica amaro ma è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: "Siamo partiti benissimo, poi ha preso le redini la Lucchese e siamo andati in svantaggio in una situazione dove si poteva fare meglio, poi abbiamo avuto la forza di ribaltarla e sembravamo in grado di vincerla, non ho visto particolari demeriti nella mia squadra. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita giusta sotto tutti i punti di vista, nessuna lacuna, forse c'è stata un po' di stanchezza. Alle volte le partite hanno questi epiloghi: è andata così".