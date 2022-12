Mister Diana: "Bravi a concedere poco alla Lucchese"

Altre notizie brevi

venerdì, 23 dicembre 2022, 19:32

Concluse anche le ultime cinque gare valide per la prima giornata di ritorno dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 23 dicembre 2022, 16:31

Si sono concluse le prime cinque gare valide per la prima giornata di ritorno del girone B della Serie C. Ecco i risultati:

giovedì, 22 dicembre 2022, 18:58

Il centrocampista rossonero Giorgio Tumbarello è il protagonista della puntata di stasera di Curva Ovest, in onda alle ore 21 su Noitv. In studio come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 22 dicembre 2022, 14:02

La prima giornata di ritorno del girone B della Serie C verrà disputata tutta nella giornata di domani, venerdì. Ecco le gare in programma: