Terremoto in Lega Pro: si dimette il presidente Ghirelli

venerdì, 16 dicembre 2022, 22:16

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato le sue dimissioni all'indomani della bocciatura del suo piano di riforma del calcio di terza serie, lo ha fatto con una lunga lettere dove si spiega il motivo della scelta: "Ho aspettato di consegnare le dimissioni da Presidente di Lega Pro, esse saranno operative da domani. Avevo la cena degli auguri con voi, donne e uomini della Lega Pro, con voi che siete la forza della Lega Pro e volevo partecipare. Che avessi deciso di dimettermi un secondo dopo l’esito della votazione in Assemblea è contenuto nel comunicato stampa: “Va preso atto del voto, senza se e senza ma, la proposta è stata respinta. Nessun commento da parte mia come è doveroso nel gioco democratico”. Ghirelli era in carica da oltre quattro anni.