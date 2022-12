Vecchia Ovest Lucca, si scioglie il gruppo

Altre notizie brevi

lunedì, 19 dicembre 2022, 12:05

Presso l'agriturismo il Poggio a Montecarlo si è tenuta la cena natalizia dell'Under 17 Nazionale della Lucchese con la partecipazione dei ragazzi impegnati nel campionato nazionale con tutto lo staff al completo allenatori ed accompagnatori e i genitori, il tutto in un clima di festa e cordialità, la squadra era...

sabato, 17 dicembre 2022, 20:41

Roberto Occhiuzzi, tecnico dell'Olbia, è amareggiato per il pari con i rossoneri il quarto consecutivo: "C'è rabbia per il risultato ma non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Se all'inizio della stagione avevo delle colpe perché la squadra non riusciva a esprimersi per come avrei voluto, oggi sta facendo...

sabato, 17 dicembre 2022, 19:28

Si sono concluse le ultime quattro gare valide per la diciannovesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 17 dicembre 2022, 16:27

Si sono concluse le prime sei gare valide per l'ultima di andata del girone B. Ecco i risultati: