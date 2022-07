L'ex rossonero Nanni passa all'Olbia

Altre notizie brevi

lunedì, 11 luglio 2022, 18:31

La Lucchese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Alagna, difensore classe ’02. Alagna, che nell’ultima stagione è stato in forza alla Fermana, ha sottoscritto un contratto biennale.

lunedì, 11 luglio 2022, 18:27

La Carrarese riparte da Alessandro Dal Canto: il tecnico è il nuovo allenatore dei marmiferi sino al giugno 2023.

venerdì, 8 luglio 2022, 16:25

Il Consiglio della Figc ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo, che ora potranno però ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

mercoledì, 6 luglio 2022, 17:39

Prime dichiarazioni di Guido Pagliuca nelle vesti di allenatore del Siena, come riporta www.sienaclubfedelissimi.it: "Sono un piccolo allenatore rispetto a quelli che avete avuto nella vostra grande storia. Ringrazio presidente e direttore per avermi voluto e la Lucchese, i calciatori e tutto l’ambiente, per avermi accompagnato fino a ieri nel...