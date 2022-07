Serie C, il 4 agosto la Lega Pro si riunisce per i gironi

venerdì, 29 luglio 2022, 14:03

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha preso atto delle determinazioni emerse ieri durante il Consiglio Federale in relazione agli eventuali ripescaggi per il Campionato Serie C 2022/20223 che verranno definiti successivamente alla sentenza del TAR sui ricorsi di Campobasso e Teramo. Ha quindi convocato una nuova riunione del Consiglio Direttivo per il 4 agosto al fine di definire i gironi del prossimo Campionato Serie C.