Ufficiale: il giovane centrocampista Ferro passa alla Lucchese

Altre notizie brevi

martedì, 19 luglio 2022, 18:05

Dopo il Grosseto, anche un'altra delle retrocesse del girone dei rossoneri ha presentato domanda di ripescaggio in C: si tratta della Fermana.

martedì, 19 luglio 2022, 11:46

Nuova avventura professionale per l'ex attaccante rossonero nonché capitano nella stagione 2018-2019 Mattia Bortolussi: ha firmato un contratto triennale con il Novara.

lunedì, 18 luglio 2022, 19:47

Il Collegio di Garanzia del Coni riunitosi oggi a Roma ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso che erano stati esclusi dal Consiglio federale della Figc dal prossimo campionato di Serie C avendo ritenuto non vi fossero le condizioni necessarie per l'iscrizione.

lunedì, 18 luglio 2022, 19:46

L'ex centrocampista rossonero Alessandro Provenzano, la passata stagione a Catania, ha firmato un contratto biennale con il Taranto.